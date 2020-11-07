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Рубрика: В мире

Байден допустил получение 300 голосов выборщиков

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
Фото: AP Photo / Carolyn Kaster

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о своей победе на выборах, однако ему уже ясно, что он побеждает.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster
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"Мы выигрываем Аризону, выигрываем Неваду, где наше преимущество удвоилось. На этих выборах меня поддержали больше 74 миллионов американцев. Мы готовимся выиграть также более 300 голосов выборщиков", - приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее демократ призвал американцев сохранять спокойствие, пока идет подсчет голосов. И пообещал трудиться на благо всех жителей США: и тех, кто активно голосовал за него, и тех, кто был против.

Выборы в США прошли в минувший вторник, третьего ноября. Однако итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Ранее стало известно, что Верховный суд постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно. Комментируя ситуацию Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен преждевременно говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются.

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