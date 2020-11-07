Байден допустил получение 300 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о своей победе на выборах, однако ему уже ясно, что он побеждает.

"Мы выигрываем Аризону, выигрываем Неваду, где наше преимущество удвоилось. На этих выборах меня поддержали больше 74 миллионов американцев. Мы готовимся выиграть также более 300 голосов выборщиков", - приводит слова Байдена РИА Новости.

Ранее демократ призвал американцев сохранять спокойствие, пока идет подсчет голосов. И пообещал трудиться на благо всех жителей США: и тех, кто активно голосовал за него, и тех, кто был против.

Выборы в США прошли в минувший вторник, третьего ноября. Однако итоги голосования подвели еще не во всех штатах. Ранее стало известно, что Верховный суд постановил изолировать бюллетени в штате Пенсильвания, полученные после закрытия участков в день выборов, и считать их отдельно. Комментируя ситуацию Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен преждевременно говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются.