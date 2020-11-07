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07.11.2020 20:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray: результаты все хуже и хуже

Текст: Юрий Зубко

Накануне Ассоциация Европейского Бизнеса опубликовала отчет о продажах легковых автомобилей в России в октябре. Пять из шести моделей АвтоВАЗа вошли в список 25 самых продаваемых машин.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Единственным автомобилем, который не попал в рейтинг лучших, оказался Lada Xray. В прошлом месяце было реализовано 1 833 экземпляра, что на 27,6% меньше, чем в октябре 2019-го. Хоть по итогам 10 месяцев 2020 года модель и попала в топ-25 автомобилей нашей страны (с результатом 15 579 единиц), реализация Xray упала на 35,4%. Высокий вазовский хэтчбек стремительно теряет популярность. Но на новости о том, что Xray в скором времени вообще могут снять с производства, в АвтоВАЗе все слухи опровергают:

"Автомобиль занял свою нишу и достаточно стабилен в продажах. Более того, это семейство является одним из самых привлекательных для молодой и женской аудитории. Именно поэтому на нём впервые появились бесступенчатая автоматическая трансмиссия и сервисы "Яндекс.Авто". Планов по прекращению производства модели нет", - не так давно рассказали "РГ" в пресс-службе марки.

Как мы видим, пока, к сожалению, все это не помогает. Выход Xray за 1 млн рублей не позволил АвтоВАЗу нарастить продажи высокого хэтчбека. О том, почему модель так плохо покупают, мы попытались разобраться в отдельной статье.

#Lada