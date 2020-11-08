АвтоВАЗ готовится к выпуску нового кроссовера Lada с 4х4

В ноябре АвтоВАЗ начал модернизацию линии B0, на которой выпускаются модели Lada и Renault. Закончится перевооружение заводского конвейера в Тольятти в 2023 году.

Суть модернизации сводится к изменению процесса сборки: её, как сообщает AvtoVAZ News, сделают такой же, как на заводе "Рено Россия" в Москве. Суть заключается в том, что шасси, силовой агрегат, системы охлаждения и выхлопа собираются на отдельном участке, после чего всё это отправляется на монтаж с несущей конструкцией кузова.

Такой подход позволяет осуществлять выпуск моноприводных моделей и версий с системой полного привода, также сокращается время сборки одной единицы продукции.

На 2023 год намечен выпуск преемника Lada 4x4 и нового кроссовера, для которого выбирали имя всей страной.