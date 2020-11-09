Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП

В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев "повторных" аварий. Речь о наездах во время оформления ДТП. До конца недели правительственная комиссия по безопасности дорожного движения совместно с правительством Москвы и экспертами изучит статистику смертей в результате таких случаев.

Если число погибших в подобных инцидентах превышает десять процентов от общего числа жертв аварий в столице, то правила оформления ДТП будут изменены, со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, пишет "Коммерсант".

С начала года произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили, в столице число таких ДТП падает, однако растет количество погибших в них. Таковы данные статистики ГИБДД. В департаменте транспорта Москвы полагают, что 40% аварий, связанных наездом на стоящий автомобиль, происходят при оформлении другого ДТП.

Напомним, с первого ноября введено электронное извещение о ДТП. Его можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них было установлено на смартфоне приложение "Помощник ОСАГО".

К слову, оформить электронное извещение теперь можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. До сих пор такая возможность была только у физических лиц. Электронным вариантом можно воспользоваться теперь даже в случае, когда между участниками ДТП есть разногласия в обстоятельствах происшествия или в характере и перечне видимых повреждений.