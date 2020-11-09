Володин сообщил о решении Совета Госдумы по кандидатурам в правительство

Ранее премьер-министр предложил назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место он выдвинул главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Также было предложено назначить: министром транспорта - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - руководителя Минвостокразвития Александра Козлова. На место последнего был предложен глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. А на пост главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин. Госдуме предстоит принять решение по поводу утверждения этих кандидатур - это предписывает новый закон о кабмине, который недавно опубликовала "РГ".

Отметим, что сегодня в Госдуме проходит обсуждение кандидатур. Уже состоялись заседания профильных комитетов, в которых приняли участие кандидаты на должности. Все комитеты вынесли положительные вердикты. Дискуссия продолжилась на заседаниях политических фракций.

Каждый депутат имел возможность задать вопросы кандидатам, принять участие в обсуждении видения ими будущей работы, подчеркнул Володин. По его словам, обсуждение кандидатур в рамках политических фракций, скорее всего, затянется до позднего вечера. А "Справедливая Россия" собирается заседать утром перед пленарным заседанием.

Что касается работы на "пленарке", то кандидатам предстоит в обязательном порядке "выступить со своим видением будущей работы", заявил Володин. Депутаты хотят услышать, "как будут решаться задачи".

- Все понимают свою ответственность. И в этой связи каждая политическая фракция по каждой кандидатуре внесенной, сформирует свою позицию, и будет с ней выступать, - заявил спикер.

В связи с обновлением Конституции, отметил он, были расширены полномочия Госдумы, но наряду с этим выросла и ответственность депутатов за принимаемые решения. Граждане через народных избранников на следующем пленарном заседании, подчеркнул он, "будут принимать участие в формировании правительства - в утверждении на должность вице-премьера и еще пяти министров Российской Федерации".

- Поэтому нам важно, чтобы обсуждение строилось на принципах открытости, ну и подход должен быть скрупулезным, ответственным, и эту ответственность сегодня все понимают, - резюмировал Володин.