Госдума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития

Накануне глава кабмина Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуру Чекункова для утверждения - в соответствии с новыми требованиями Конституции и закона о правительстве РФ.

"Даю обязательство защищать интересы Дальнего Востока и Арктики как лев", - сказал кандидат, обращаясь к депутатам.

В своем выступлении Чекунков назвал ключевым приоритетом решение социальных проблем жителей, развитие комфортной городской среды в регионах, за которые отвечает министерство. Это, по его словам, важно в целях преодоления негативных миграционных трендов, для улучшения демографической ситуации.

Кандидат также отметил, что у министерства есть бизнес-план, по которому нужно двигаться. "Мы продолжим работу по привлечению инвестиций, по реализации крупнейших проектов, поскольку именно они создают экономический рост, рабочие места и новые налоги", - заявил кандидат.

Он, кроме того, обещал делать упор на развитии Северного морского пути - это, по его словам, является магистральной темой. "Проблема, которую мы видим, в том, что очень много участников, сторон этого процесса, - отметил он, - для кого-то это транспортная артерия, для кого-то артерия портовая, для кого-то жемчужная цепь городов, для кого-то это экология, для кого-то даже культура". Однако, по его словам, не существует единого центра, своего рода штаба, который бы собрал всю тематику воедино. Если это сделать, "то и тематика развития Арктической зоны РФ сложится сама собой".

- Толковый специалист, - дал оценку глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ), отметив, что депутаты давно знают кандидата по работе в фонде.

Представители фракций в своих выступлениях поддержали приоритеты для министерства, о которых говорил кандидат.