Новый Kia Sportage: первое фото салона

Портал Auto Post Korea TheKoreanCarBlog распространил первый снимок интерьера Kia Sportage нового поколения. Ранее публиковались фотографии внешнего вида замаскированного прототипа модели.

Салон перспективного кроссовера получит экран мультимедийной системы поверх передней панели. Скромные размеры тачскрина объясняется тем, что перед нами либо базовая версия автомобиля, либо это временное решение. Также можно рассмотреть фирменное рулевое колесо корейской марки. Дизайн самой панели скрыт маскировочной плёнкой.

Ожидается, что снаружи Kia Sportage обзаведётся принципиально новым экстерьером и оригинальным внутренним убранством. Кроссовер будет предлагаться как со стандартной колёсной базой, так и с удлинённой.

Kia Sportage пятого поколения дебютирует в апреле 2021 года. Пока машина проходит тесты на дорогах общего пользования.

Новая генерация кроссовера должна была появиться в первой половине 2020 года, но дебют пришлось перенести.