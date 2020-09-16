Новый Kia Sportage снова попался фотошпионам

В прошлом месяце было опубликовано фото с прототипами Kia Sportage нового поколения. Теперь портал Auto Post Korea распространил снимки перспективной модели с разных ракурсов.

Kia Sportage, "одетый" в частичный маскировочный "наряд", проходит тесты на дорогах Южной Кореи. Пока кроссовер передвигается с временной светотехникой, но уже сейчас можно рассмотреть новую форму кузова, передних крыльев, а также оригинальный дизайн наружных зеркал и колёсных дисков.

Ожидается, что со сменой поколения автомобиль получит абсолютно иной интерьер. Не исключено, что кроссовер выйдет как со стандартной колёсной базой, так и с удлинённой. Планы Kia могут быть скорректированы в зависимости от актуальных требований рынка.

Премьера Kia Sportage следующей генерации состоится в середине будущего года. Сроки перенесены из-за пересмотра дизайнерской концепции машины.

Ранее сообщалось о том, что на российском рынке началась реализация Kia Sportage, Soul и Cerato с приставкой Edition Plus.

Фото: www.autopostkorea.com