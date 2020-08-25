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25.08.2020 18:45
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage засветился на парковке

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Сразу два прототипа Kia Sportage пятого поколения были обнаружены на одной из парковок в Южной Корее. Фотографии опубликовал портал The Korean Car Blog.

Фото: www.autospy.net
Обновленный Kia Cerato выехал на дорожные тесты

Kia Sportage в камуфляже проходит испытания на дорогах общего пользования. Судя по светотехнике и качеству пластика в салоне, кроссовер находится на ранней стадии разработки. Очевидно, что модель получит полностью оригинальный внешний вид.

Новый Kia Sportage впервые был замечен на тестах в июле текущего года. Дебют кроссовера перенесли на середину 2021 года. Задержка связана с пересмотром дизайнерской концепции машины.

В России Kia Sportage стабильно входит в топ самых продаваемых SUV. Кроссовер стоит от 1 489 900 до 2 359 900 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 2,0 и 2,2 литра мощностью 150 и 184 л.с. соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с шестиступенчатой "механикой" или с шестиступенчатым "автоматом". Доступен как передний привод, так и система полного привода.

Фото: www.thekoreancarblog.com
#Kia