HBO внезапно передумал снимать продолжение "Чужака" Стивена Кинга

В очередной раз обращаем ваше внимание на то, насколько непредсказуемым и извилистым нынче стал путь сериалов. Как передает Deadline, канал HBO все-таки решил отказаться от второго сезона шоу по произведениям Стивена Кинга "Чужак". Ранее продленного и уже имеющего готовый сценарий.

В итоге создателям программы придется искать для своего детища новый дом - другой канал или стриминговый сервис. (Среди возможных кандидатов фигурирует всеядный Netflix.)

HBO дал сериалу поворот от ворот по причине как раз сценария: то, как историю черной Холли Гибни продолжил автор скрипта и продюсер Ричард Прайс, на свой лад "расширивший" вселенную Кинга, студийных боссов не устроило.

Отмечено, что "Чужак", спин-офф "Мистера Мерседеса", был в целом очень недурно встречен зрителями: финал первого сезона посмотрели почти в два раза больше человек, чем стартовые серии. Что явилось рекордом для сериального контента HBO со времен премьеры "Мира Дикого Запада".

Недавно также стало известно о закрытии после второго сезона сериала "Касл-Рок", основанного на произведениях Кинга.