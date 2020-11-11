Российские миротворцы направились из Армении в Карабах

Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе. Им предстоит проехать более 250 километров, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские военные развернут миротворческий контингент с выставлением наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, что в зону действия конфликта военная авиация доставила уже свыше 400 миротворцев из России, а также спецтехнику и связь. Всего в регион будет переброшено почти две тысячи (1 960) военнослужащих.

Девятого ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.