Стало известно, какие новинки Skoda выйдут до 2023 года

Примерный список новинок опубликовал немецкий журнал AutoBild, по информации которого до конца этого года на рынке появится обновлённый Kodiaq.

Kodiaq дебютировал в 2017 году, поэтому обновление в середине жизненного цикла кажется логичным. Тестовые прототипы уже были замечены на дорогах, причём Kodiaq был в компании с компактным кроссовером Karoq, о котором немецкие журналисты почему-то не вспомнили.

Весна 2021 года ознаменуется началом поставок электрического Skoda Enyaq iV, заказы на который компаний уже принимает.

Также на следующий год запланирован выход новой Skoda Fabia и "заряженной" RS-версии хэтчбека Scala.

В 2022 году Skoda выпустит кросс-купе на базе Enyaq iV, хотя ранее сообщалось, что новинка может дебютировать уже в 2021-ом.

Четвёртая генерация Skoda Superb, которая должна покончить с консервативным подходом к дизайну, ожидается в 2023 году.