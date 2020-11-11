Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.11.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, какие новинки Skoda выйдут до 2023 года

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autobild.de Фото: www.autobild.de
Фото: www.autobild.de

Примерный список новинок опубликовал немецкий журнал AutoBild, по информации которого до конца этого года на рынке появится обновлённый Kodiaq.

Фото: www.skoda-clubs.ru/forums
Раскрыта тайна появления "заряженной" Skoda Octavia в России

Kodiaq дебютировал в 2017 году, поэтому обновление в середине жизненного цикла кажется логичным. Тестовые прототипы уже были замечены на дорогах, причём Kodiaq был в компании с компактным кроссовером Karoq, о котором немецкие журналисты почему-то не вспомнили.

Весна 2021 года ознаменуется началом поставок электрического Skoda Enyaq iV, заказы на который компаний уже принимает.

Также на следующий год запланирован выход новой Skoda Fabia и "заряженной" RS-версии хэтчбека Scala.

В 2022 году Skoda выпустит кросс-купе на базе Enyaq iV, хотя ранее сообщалось, что новинка может дебютировать уже в 2021-ом.

Четвёртая генерация Skoda Superb, которая должна покончить с консервативным подходом к дизайну, ожидается в 2023 году.

#Skoda