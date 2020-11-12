Mitsubishi рассказала, какие внедорожники привезет в Россию в 2021 году

В 2020 году Mitsubishi Motors представила в России Outlander и Pajero Sport с медиасистемой "Яндекс.Авто". Также в продаже появился обновлённый ASX.

"Российская газета" обратилась в пресс-службу Mitsubishi. Выяснилось, что японская марка в 2021 году планирует несколько новинок для России.

Весной будущего года на нашем автомобильном рынке дебютирует обновлённый Pajero Sport. В первом полугодии следующего года также стоит ожидать модернизированный Eclipse Cross. Рестайлинговая версия модели была показана в октябре.

Сегодня Pajero Sport стоит от 2 596 000 до 3 426 000 рублей. Рамный внедорожник предлагается с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 209 л. с. и с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. Первый стыкуется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Второй агрегатируется либо с 6-ступенчатой "механикой", либо с 8-ступенчатым "автоматом".

Цены на Eclipse Cross лежат в диапазоне от 2 050 000 до 2 396 000 рублей. Кроссовер оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра. Двигатель работает в связке с бесступенчатой автоматической трансмиссией или с 6-ступенчатой механической коробкой передач.