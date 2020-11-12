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Пригожин призвал штрафовать Шнурова за мат

Поп-музыка
    12.11.2020, 18:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Супруг певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин огорчился нравами нынешней молодежи.

Фото: kino-teatr.ru
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Произошло это в эфире радио "Комсомольская правда", гостем студии которого стал продюсер. Он отметил, что в наибольшей степени его негодование вызывает тот факт, что для современного поколения нецензурная брать стала нормой жизни.

"Мы все дальше от цивилизованного общества", - считает по этому поводу Пригожин. Он уточнил, что он и сам умеет ругаться матом, конечно, но при этом "на нем не разговаривает" ведь.

Также Иосифу не нравится игнорирование молодыми людьми советов старших - старшие для них больше не авторитет.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"У меня они (авторитеты - прим. "Кинократии") были. А есть ли для них сегодня люди, которых они уважают? Они же замечания не воспринимают", - сердится Пригожин, указав, что, если бы он себе позволил "с родителями, дядями и тетями" разговаривать так, как это повелось сейчас у имолодых, они бы ему "вырвали язык".

Что делать? Бороться с бескультурьем! В частности - необходимо усилить контроль за взиманием штрафов, принятых на государственном уровне за бранную речь в общественных местах.

"Вы слышали, чтобы хоть раз Шнура оштрафовали? Он вышел и матом Дзюбу облил, меня облил, Валерию обливает", - напомнил Пригожин, обратив внимание, что никакие санкции за этим не последовали.

"Как-то надо регулировать этот вопрос, спасать наше общество", - призвал продюсер.

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