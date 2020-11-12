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12.11.2020 13:06
Рубрика: Происшествия

Суд продлил срок ареста для рыбинского педофила

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Басманный суд Москвы до февраля продлил срок ареста Виталия Молчанова, обвиненного в изнасиловании и убийстве двух малолетних сестер в Рыбинске.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Арест продлен до 18 февраля.

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Тела двух убитых и изнасилованных девочек 2006 и 2011 годов рождения были обнаружены 15 сентября в квартире на улице Инженерной в Рыбинске. По подозрению в расправе над детьми через несколько дней был задержан пустившийся в бега сожитель матери девочек. С его слов, в момент совершения преступления он был пьян.

Следственный комитет РФ 19 сентября предъявил ранее судимому за тяжкие преступления Молчанову обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ, части 4 статьи 131 УК РФ, пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера).

Примечательно, что мать девочек познакомилась с Молчановым с соцсетях, долго с ним переписывалась, а за пару месяцев до совершения преступления переехала с дочками из Омска к нему в Рыбинск.

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