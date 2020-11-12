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12.11.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

Бабушка стрелявшего по прохожим в Нижегородской области скончалась

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Бабушка Даниила Монахова, расстрелявшего людей на улице в поселке Большеорловском Борского района, скончалась сегодня в больнице. Она стала четвертой жертвой трагедии.

Фото: iStock
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области. Напомним, бабушка стала первой, кого расстрелял из охотничьего ружья 18-летний юноша. Врачи боролись за жизнь женщины в течение месяца, но в итоге спасти ее не удалось.

Напомним, 13 октября юноша устроил массовый расстрел жителей поселка Большеорловское. На месте происшествия скончались трое, еще три человека были доставлены в больницу. Утром следующего дня тело молодого человека с признаками суицида нашли на территории поселка.

По факту случившегося было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе - о халатности должностных лиц, выдававших разрешения на оружие молодому человеку.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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