Бабушка стрелявшего по прохожим в Нижегородской области скончалась

Бабушка Даниила Монахова, расстрелявшего людей на улице в поселке Большеорловском Борского района, скончалась сегодня в больнице. Она стала четвертой жертвой трагедии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области. Напомним, бабушка стала первой, кого расстрелял из охотничьего ружья 18-летний юноша. Врачи боролись за жизнь женщины в течение месяца, но в итоге спасти ее не удалось.

Напомним, 13 октября юноша устроил массовый расстрел жителей поселка Большеорловское. На месте происшествия скончались трое, еще три человека были доставлены в больницу. Утром следующего дня тело молодого человека с признаками суицида нашли на территории поселка.

По факту случившегося было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе - о халатности должностных лиц, выдававших разрешения на оружие молодому человеку.