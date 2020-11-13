Депутат Госдумы Владимир Афонский - об информационной безопасности Союзного государства

Владимир Игорьевич, давно были в Беларуси? Как вы, союзные депутаты, работаете сейчас с учетом пандемии?

Владимир Афонский: В Беларуси не был почти год. В основном работаем в дистанционном формате, хотя личные встречи тоже бывают. Например, 5 ноября мы встречались с председателем Комиссии по информационной политике Геннадием Давыдько и ответственным секретарем Парламентского Собрания Сергеем Стрельченко в Москве. Неделей ранее прошло заседание комиссии, где мы с коллегами по Парламентскому собранию Союза Беларуси и России обсудили состояния дел в союзных СМИ и наметили перспективы их развития.

Как оцениваете нынешнюю ситуацию в Беларуси?

Владимир Афонский: То, что случилось в Беларуси, - очень серьезный звонок. Для всех нас. Надо учиться прогнозировать подобные ситуации и работать на опережение. Недооценили противников, которые хотят расшатать наш общий дом. Удар по Беларуси - это в том числе и удар по Союзному государству. Мы все это прекрасно понимаем.

Создается ощущение, что, кроме союзных СМИ, о реальной ситуации в Беларуси, в том числе о позитивных моментах, никто не пишет. Вот вы - депутат от Тульской области, общаетесь со своими избирателями. Они знают о событиях в Беларуси, как на них реагируют?

Владимир Афонский: Туляки точно знают, что происходит в Беларуси. Нас, россиян, связывают родственные связи, дружеские отношения, общая историческая правда. Нельзя допустить разрушения! Конечно, важны и экономические связи. Межрегиональный товарооборот, торговля, проведение национальных ярмарок хорошо воспринимается туляками. Жители Тульской области, и в этом я абсолютно уверен, желают белорусам мирного урегулирования всех возникших вопросов.

Конечно, объективной информации недостаточно, вы правы. Поэтому мы и обсуждали на комиссии Парламентского собрания вопросы корректировки информационной повестки. Нужно больше использовать контент региональных медиа, возможно, через грантовую поддержку посредством транслирования союзной повестки, через аккаунты региональных СМИ в соцсетях.

Если говорить о региональных СМИ, то какова их роль в процессе формирования общего информационного пространства Союзного государства?

Владимир Афонский: Прежде всего, рассказывать о межрегиональных связях, совместной работе по развитию производства, науки, образования, культуры, спорта, о поддержке старшего поколения и молодежных программ. Я много общаюсь с журналистами в разных регионах России и Беларуси. Они далеко не всегда владеют информацией о глубинных процессах интеграции, о важных и интересных событиях в работе Союза. Коллегам в Постоянном Комитете Союзного Государства необходимо регулярно, системно готовить информационные релизы, на основе которых журналисты смогут об этих процессах писать.

Сила слова - она для Вас в чем?

Владимир Афонский: Сила слова, безусловно, играет важную роль в формировании массового сознания, она оказывает существенное влияние на социальное самочувствие и даже на здоровье граждан, что особенно важно сегодня. Уверенность в завтрашнем дне, справедливость, принятие и интеграция в жизнь критериев добра и зла - неотъемлемые слагаемые комфортного мировосприятия. Конечно, всем нам хочется хороших новостей и объективного освещения ситуации в стране, только порой в погоне за хайпом и информационные издания, и отдельные журналисты злоупотребляют своими возможностями, публикуя недостоверные сведения или оценивая отдельные события через призму своего субъективного мировосприятия. В итоге и правду не рассказывают, и людей зря пугают - эффект регулирующего воздействия ими же совершенно не учитывается. Жаль, что у журналистов нет своей Клятвы Гиппократа.

В последнее время эксперты разного уровня и в Беларуси, и в России обсуждают проблемы информационной безопасности. Кто нам угрожает?

Владимир Афонский: Прежде страны, которые хотят получить монополию на влияние как на политическом ландшафте, так и в мировом экономическом пространстве. Они, собственно, и затевают информационные войны. Я ничуть не преувеличиваю - против наших стран идет реальная информационная война, в которую нас активно втягивают. Информационные войны не менее разрушительны, чем войны реальные. Кроме того, они часто выплескиваются в офлайн-пространство - мы видим это на примерах цветных революций. Всем уже давно понятно: это не борьба за свободу, а метод подчинения одних интересов другим. Схема очень проста: раскачивание негативных настроений под лозунгом борьбы за свободу, разжигание ненависти, поощрение агрессии, подстрекательство к свержению власти. Далее революция, которая приводит к свержению избранной власти. В этой условной политической пустоте воцаряется анархия - безвластие, которое очень быстро приводит к хаосу, некогда суверенное государство начинает быстро разрушаться. И вот тут приходит некто добрый и сильный и предлагает помощь - деньгами, влиянием, гуманитарной помощью, обещанием перспектив и т.п. В результате суверенное ранее государство очень быстро становится исполнителем чужой воли. Что-то из обещаний выполняется, что-то нет. Но фактически страна и ее жители оказываются в политическом - идеологическом плену и экономической зависимости. Не за это поколение отцов и дедов боролись, защищая независимость и суверенитет Страны Советов.

А как этому противостоять?

Владимир Афонский: Сами по себе протестные митинги и демонстрации возникают крайне редко. Практика последних лет показывает, что все это спланированные акции, которые финансируются из-за рубежа через различные НКО. Не случайно в Государственной Думе России шестого созыва приняли закон о некоммерческих организациях как иностранных агентах. Если провокаторов напрямую финансируют из зарубежных фондов, то об этом надо не просто открыто говорить, а категорически запрещать подобную практику. Надо работать на упреждение возможных проблем для сохранения государственного суверенитета. В США, к примеру, акт против иностранных агентов был принят еще в 1938 году в ответ на нацистскую пропаганду.

Многие эксперты сегодня отмечают, что есть четкий спрос на негативную информационную повестку, позитивной же повестки недостаточно. Что необходимо делать чтобы переломить ситуацию?

Владимир Афонский: Негативная повестка СМИ тогда ложится на благодатную почву, когда граждане ее воспринимают. Негативных эмоций объективно в 2,5 раза больше, чем позитивных. Об этом Кэррол Изард написал еще в 70-х годах прошлого века. Их больше, они легче вызываются. И если кто-то хочет привлечь внимание к какому-либо событию, сделать это с помощью негативных эмоций гораздо проще. Это психология. А вот отличить правду от лжи, с учетом недостатка позитивной информации, порой бывает сложно. У каждой информации есть фамилия, имя и отчество плюс рейтинг информационного агентства. Ответственная подача материала, не цензура, а именно целеполагание - ключ к формированию конструктивного информационного пространства.

Мы заметили: практически никто, кроме союзных СМИ, не говорит о преимуществе Союзного государства, например, о союзных программах. Наша газета недавно писала о программе по спинальным системам, благодаря которой детей лечат от тяжелых заболеваний позвоночника. Почему мы сегодня так скромно говорим об успехах Союзного государства?

Владимир Афонский: Это как раз вопрос к редакционной и трансляционной повестке. Необходимо формировать современную инновационную модель передачи информации. Поэтому данный вопрос и стал предметом обсуждения на Комиссии с присутствием всех союзных СМИ. Не нужно скромничать в вопросах информирования о наших достижениях, но и транслировать информацию необходимо с учетом современных технологий.

А как не растерять наши союзные достижения и строить Союзное государство в условиях пандемии?

Владимир Афонский: Пандемия - это реальность нашего времени, и не учитывать ее нельзя. В настоящее время на передний план выходят вопросы сохранения здоровья. Совместные программы не закрываются, они обязательно будут продолжены, часть из них, например образовательные и научные, переведены в дистанционный формат. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями нынешнего периода, сохраним и преумножим все достижения и проекты, которые были созданы нашими народами.

Какими видятся вам перспективы развития союзных СМИ?

Владимир Афонский: У нас созданы союзные СМИ, которые работают на территории двух стран, - это телевидение, радио, журнал, газеты и интернет-порталы. Но в современных условиях этого недостаточно. Нужно идти навстречу людям, их запросу, больше работать в интернет-пространстве, соцсетях. Мы стоим на пороге преобразования информационного пространства в интерактивное медиапространство, которое позволит более эффективно вовлекать общество в массовые информационно-коммуникационные процессы. Но говорить при этом о полном отказе от традиционных газет и журналов преждевременно.