Дилеры назвали цену купе-кроссовера Geely Tugella

Купе-кроссовер Geely Tugella может стать одним из самых дорогих китайских автомобилей в России. Ожидается, что его цена составит 2,5 млн рублей, сообщает Motor со ссылкой на дилеров бренда. Подтвердить это можно будет в понедельник, 16 ноября, когда компания обнародует цены и комплектации модели.

Названная стоимость вполне соотносится с ранее озвученной в Беларуси, где продажи уже начались. Там представлены две комплектации - за 78,4 и 81,9 тысячи белорусских рублей. В пересчете по актуальному курсу это 2,36 и 2,46 млн рублей российских.

Ранее стало известно, что Geely Tugella представят в России с единственной связкой силового агрегата и трансмиссии. Речь идет о 2-литровом турбомоторе мощностью 238 л.с. и 8-диапазонном "автомате". Напомним, в ОТТС были указаны два варианта форсировки мотора - 199,9 и 238 л.с. Автомобиль будет только полноприводным.

Geely Tugella построен на платформе CMA, созданной инженерами Volvo. Шведская компания также приложила руку к двигателю Tugella. Его расчетный ресурс на 46% превышает схожие по характеристикам моторы. В ходе комплексных испытаний выяснилось, что он в полтора раза надежнее, чем требуют международные стандарты. Максимальный крутящий момент составляет 350 Нм (в диапазоне 1500-4800 об/мин), расход топлива в смешанном цикле - 8,1 л/100 км. С места до 100 км/ч Tugella разгоняется за 6,9 секунды.