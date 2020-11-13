Контролеры Росстандарта начнут экспресс-проверки топлива прямо на АЗС

Специалисты ВНИИ физико-технических измерений Росстандарта разработали экспресс-метод для определения превышения нормы содержания серы в дизельном топливе. Новый метод позволит проводить анализ топлива "на месте" без привлечения дорогостоящего лабораторного оборудования, сообщили "РГ" в Росстандарте.

Показания экспресс-теста ВНИИФТРИ не заменяют лабораторных исследований, но позволяют исключить из исследований те образцы, в которых превышение серы (наиболее частое встречающееся нарушение) экспресс-методом не обнаружено, пояснил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

"Долго велась работа по экспресс-тестам на кратное превышение доли серы в топливе, - рассказал ранее в интервью "РГ" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - В результате наши ученые нашли достаточно простое решение, которое позволяет делать это быстро - буквально за 10-15 минут - и непосредственно на месте, без глубоких лабораторных исследований. Это очень компактный прибор индикаторного типа, когда можно по насыщенности цвета определить, есть ли нарушение техрегламента".

Экспресс-тесты ВНИИФТРИ также прошли апробацию при участии инспекторов ЦМТУ Росстандарта во время контрольно-надзорных мероприятий на АЗС. Ввести тесты в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. А в ноябре 2020-го специалисты ВНИИФТРИ начнут работы над созданием индикатора определения серы в автомобильном бензине. В следующем году Росстандарт начнет оснащать экспресс-анализаторами своих контролеров.

По данным Росстандарта, в целом по стране доля контрафактного топлива с 2015 года упала с 20% до 8,9%, но в ряде регионов она все еще остается гораздо более высокой.