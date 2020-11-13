Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Десятым вице-премьером на этой неделе был назначен Александр Новак. Ему поручено курировать топливно-энергетический комплекс, которым он занимался в ранге министра энергетики.

Татьяне Голиковой переданы вопросы государственной политики в сфере культуры. Ими до сих пор занимался Дмитрий Чернышенко. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков объяснил это целями гармонизации различных направлений работы по сохранению и развитию человеческого капитала. "Они напрямую связаны с социальной политикой и благополучием людей. Принятое решение позволит выстроить единый подход к развитию социальной сферы, с учетом интересов граждан", - отметил он.

От Голиковой к Чернышенко отошла госполитика в области науки и высшего образования. Сделано это, по словам Белякова, для обеспечения полного цикла инновационных разработок - от высшего образования до внедрения конечных продуктов.

Деятельность Росреестра переведена от Виктории Абрамченко в ведение Алексея Оверчука. В правительстве такое решение объяснили новыми задачами, поставленными Мишустиным перед федеральной службой. "Они связаны с созданием и развитием клиентских сервисов на базе цифровых технологий и лучших международных практик. В том числе Росреестру предстоит большая работа по интеграции геоданных с Федеральным адресным реестром ФНС", - уточнил пресс-секретарь главы правительства.