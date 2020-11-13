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13.11.2020 05:55
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящей зимой

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

"Экстремально" теплой зимы, как в прошлом году, жителям европейской части России ждать не стоит. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы.

Фото: iStock
Вильфанд сообщил о сокращении холодного времени года

Синоптики составили предварительный прогноз на декабрь-февраль. Оправдываемость таких прогнозов крайне низкая, подчеркивает Вильфанд. Что касается осадков, то в твердом виде они выпадут ближе к концу второй декады ноября. "Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей. Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной",- рассказал специалист в интервью "Парламентской газете".

А "Российская газета" ранее сообщала, что нынешняя осень в столичном регионе очень напоминает прошлогоднюю. Но, несмотря на схожесть осенних сценариев, зимние могут значительно различаться, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. В прошлом году практически всю зиму в европейскую часть России поступал хорошо прогретый воздух, сформировавшийся над Атлантикой. В этом году все будет иначе, уверены метеорологи.

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