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03.11.2020 04:11
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, будет ли грядущая зима теплой и бесснежной

Текст: Ольга Игнатова
Нынешняя осень в столичном регионе очень напоминает прошлогоднюю: все так же не по-осеннему тепло, а периоды похолодания слишком кратковременны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А завершившийся октябрь, рассказали в Гидрометцентре, стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура месяца, по данным главной московской метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. В прошлом году средняя температура воздуха в октябре была 8,8 градуса. Впрочем, синоптики подчеркивают, что двух одинаковых сезонов и месяцев никогда не бывает. Всегда есть нюансы.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Гидрометцентр спрогнозировал погоду с октября по март

"В октябре 2019 года весь месяц, кроме последних двух дней, была погода теплее обычной. В октябре 2020 года период прохладной погоды пришелся на 17-21 октября, а в конце месяца не похолодало, температура воздуха была на 3-5 градусов выше климатической нормы, - пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. - То есть октябрь 2020 года и октябрь 2019 года похожи в одном - их средняя месячная температура оказалась выше климатической нормы. Но ход температуры в течение месяца отличается".

Ноябрь также начался с аномально высокой для этого времени года температуры. Так, в предпраздничный и праздничный дни в столичном регионе днем будет от 6 до 11 градусов тепла, ночи при южном и юго-западном ветре тоже теплые - плюс 4-7 градусов. После 4 ноября ветер поменяет свое направление (будет дуть с севера и запада), но температура существенно не понизится.

Интересно, что ноябрь 2019 года начался с довольно прохладной погоды - ночью столбики термометров опускались до отметки -4 градуса, днем было около нуля градусов. Но к 4 ноября потеплело до плюс 8-9 градусов. А 5 ноября в Москве было почти плюс 13 градусов. И такая погода держалась еще пару дней. Потом начались колебания, но в целом до 20-х чисел ноября отмечались аномальные плюсовые температуры со средним значением 5-7 градусов в дневные часы. После 21 ноября стало немного подмораживать, но похолодание было недолгим. К концу месяца опять потеплело до +4 градусов днем, а ночью было около нуля. Нынешний ноябрь, по прогнозу Гидрометцентра, тоже в целом ожидается теплым.

Фото: iStock
Вильфанд сообщил о сокращении холодного времени года

Но возможно ли повторение и мягкой прошлогодней зимы, раз осень этого года похожа на осень 2019-го? По словам Людмилы Паршиной, несмотря на схожесть осенних сценариев, зимние могут значительно различаться. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, нынешняя зима будет холоднее прошлогодней, и более снежной.

Синоптик отметил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и в азиатскую. В этом году повторения такого сценария не ожидается.

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