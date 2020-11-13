Трещина на МКС оказалась длиннее, чем думали раньше

Трещина в российском модуле "Звезда", ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным, составляет приблизительно 4,5 см в длину. Это примерно в полтора раза больше значения, о котором говорилось ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, транслируемых НАСА. Космонавты объясняют такую разницу "условиями видимости трещины".

Специалисты продолжают анализировать ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции. Напомним: небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и на несколько дней изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. О том, как это было, Вагнер рассказал незадолго до возвращения на Землю во время сеанса видеосвязи читателей и журналистов "РГ" с МКС.

"В один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере, - говорил Иван Вагнер. - Через сутки мы увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время".

В "Роскосмосе" уверили, что трещина не угрожает МКС и экипажу. В настоящее время наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.