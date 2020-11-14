Автор музыки проекта Lindemann Петер Тэгтгрен покинул группу

Шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен, автор всей музыки проекта Lindemann, покидает проект, созданный им вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Об этом сообщается на официальной странице Lindemann в Facebook.

"Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен завершают своё сотрудничество в рамках проекта Lindemann!" - говорится в сообщении со ссылкой на подтверждение обоих музыкантов.

Отмечается, что Тэгтгрен и Линдеманн теперь сосредоточатся на своих проектах.

Последней их совместной работой в рамках Lindemann станет DVD концерта в Москве, который прошёл в этом году. Напомним, музыкантам пришлось выступить дважды в течение одного дня, чтобы соблюсти ограничительные требования в связи с пандемией коронавируса. Релиз запланирован на весну 2021 года.

Между тем Тэгтгрен на своей официальной странице Facebook сообщил, что работа над его новым проектом уже идёт. Релиз обещан на следующий год - так же, как и новый альбом его дэт-метал-группы Hypocrisy. Напомним, Петер также известен своей индастриал-метал-формацией Pain.

Lindemann выпустили два альбома - Skills in Pills (2015) и прошлогодний F&M, сопровождавшийся массой эффектных клипов.