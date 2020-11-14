На Кубани "РГ" поздравила со свадьбой своего героя Василия Попкова

Герой публикаций "РГ" из Апшеронска Василий Попков и его избранница Ангелина Морозкина отпраздновали свадьбу. Теперь у молодоженов одна фамилия на двоих.

Благодаря "РГ" в начале нынешнего года о кубанском сироте Попкове узнала вся страна. Сразу три январских публикации "РГ" посвятила шокирующей истории, в которую пропал 24-летний парень, выросший в опекунской семье в поселке Мезмай под Апшеронском. Василий расчистил тропинку к родной школе от упавших после шквалистого ветра деревьев, но вместо благодарности стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке деревьев в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Жители поселка возмутились подобной несправедливостью, собрали подписи в защиту Попкова, однако правоохранители решили не отказываться от своих претензий. Тогда Васины земляки обратились за помощью в "Российскую газету". Мы тут же отправились в Апшеронский район. Большой общественный резонанс вызвали вышедшие статьи "Прокурор против сироты" - "РГ" от 21.01.2020, "Кто виноват?" - "РГ" от 22.01 и "Обратный ход" - "РГ" от 29.01. 2020 г. ) Этой весной Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Кубани о прекращении уголовного дела Василия Попкова за отсутствием в его действиях состава преступления и с признанием права подсудимого на реабилитацию ( "Василий, ты - прав!", "РГ" от 12.03.2020 г.). Читатели тогда искренне порадовались такому повороту событий в судьбе героя резонансных публикаций "РГ", попросив нас следить за этой историей.

Все эти месяцы мы не теряли связь с нашим героем и его опекунами. Созванивались. Минувшим летом узнали, что вырастившие нашего Васю супруги Лазутовы, продали жилье в Мезмае и переехали к старшей дочери в Воронеж. "Вася, когда школу закончил, у нее тоже жил, - поясняет Ольга Васильевна. - Профессию в Воронеже получил, в армию его сестра провожала. А на Кубань вернулся, потому что очередь на квартиру, положенную ему, как сироте, подошла. Его невесту мы хорошо знаем. Сватали ее вместе, ждем теперь обоих на Новый год в Воронеже".

Ну а мы в гости к нашему герою, который теперь живет в Апшеронске в собственной однокомнатной квартире по улице имени Макаренко, нагрянули еще несколько дней назад - как раз накануне 30-летия "Российской газеты". Василий тогда поздравил "РГ" с юбилеем, ну а мы вручили жениху и невесте подарки к свадьбе - фирменные толстовки и ящик с шампанским. Ребята тут же облачились в обновки, а фотокор Владимир Аносов защелкал объективом фотоаппарата: один из снимков можно увидеть в юбилейном номере газеты, а видео на сайте.

Ребята рассказали, как познакомились. Ангелина, оказывается, тоже сирота, но выросла она на другом конце Кубани. Ее приемные родители из Павловского района. "Они к нам на свадьбу должны были приехать, но мама в больницу попала, - сокрушается невеста. - Очень за нее переживаю. Надеюсь, мы встретимся, как только она поправится".

У опекунов Ангелина жила до 18 лет, а потом ее забрала старшая сестра, Анжела, которая жила в апшеронском поселке Мезмай. Девушка приехала к ней два года назад и здесь встретилась с Васей. "Я его на стадионе первый раз увидела, когда он в футбол играл, - вспоминает Ангелина. - Стадион находится как раз рядом с той самой, заваленной валежником тропинкой. Я сильно переживала, когда уголовное дело возбудили. И очень радовалась, когда вы защитили его. Без вашей поддержки, возможно и нашей семьи бы не было. Мне некоторые жители поселка так и говорили: надо сухари сушить, а ты о свадьбе думаешь".

Когда дело закрыли, все вздохнули с облегчением. Васины опекуны до своего отъезда приобрели для его квартиры диван, шкафы и бытовую технику. Но на кухню, по-видимому, денег не хватило, поэтому кастрюли и сковородки стояли на табуретках рядом с газовой плитой. Признаюсь, нам это не понравилось, и мы решили попытаться исправить ситуацию. Времени было мало: ведь до свадьбы на тот момент оставалось несколько дней. Но благо в Апшеронске у "РГ" много друзей. При их поддержке и активном участии кухня семьи Попковых теперь практически полностью обустроена. Кстати, работу молодожены принимали в свадебном наряде. Вася тут же открыл бутылку шампанского и поднял бокалы за всех, кто помог ему преодолеть беду.

Невеста была хороша - глаз не отвести. И ничего, что из-за отсутствия средств, платье для невесты пришлось брать напрокат. Ведь фотообъектив запечатлел навсегда красивых и счастливых молодоженов. Кстати, съемку по просьбе "РГ" провел Александр Малаев, представитель той самой семьи погорельцев из Апшеронска, которой сейчас помогаем обрести новый дом. И мы очень рады, что у нас получается объединять людей вокруг добрых дел. Надеемся подключить к этому и наших читателей. Ведь из-за ситуации, связанной с коронавирусом, свадьба Василия и Ангелины прошла практически без гостей. А им так важно услышать пожелания в свой адрес. Давайте сделаем это! Оставляйте свои комментарии, пишите электронные письма на korset@rg.ru с пометкой "для Васи", а мы обязательно передадим их молодоженам.