Два самолета Ан-124 доставили российских миротворцев в Ереван

В Минобороны России сообщили о прибытии в аэропорт Еревана бронетехники и личного состава подразделений миротворческой бригады. Их доставили два самолета Ан-124 "Руслан".

"В Армению прибыли около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения. После разгрузки, осмотра и подготовки техники воинские колонны совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен десятого ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с 12 ноября передовые подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач.