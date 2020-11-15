Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса

Небольшой испанский городок Педрегера, расположенный неподалеку от Аликанте, решил переименовать улицу, которая в настоящее время носит имя почетного короля Хуана Карлоса I. Как пишет EFE, городской совет уже одобрил идею изменения названия проспекта, и сейчас решается, как он будет именоваться в будущем.

Специально созданная для этого комиссия получила 50 предложений. Семь из них вошли в короткий список и теперь вынесены на голосование, в котором могут принять все жители города старше 16 лет. Свое мнение они могут высказать в течение ближайших двух недель, после чего будут подведены итоги голосования.

Напомним, ранее в Испании начали расследование в отношении Хуана Карлоса I. Его подозревают в ведении нелегальной деятельности, получении "подарков" за продвижение определенных компаний, сокрытии средств на счетах в Швейцарии. СМИ писали об этом и ранее, но недавно в прессу попали откровения бывшей любовницы короля, после чего прокуратура не могла остаться в стороне. Вскоре после этого Хуан Карлос I принял решение на время покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов.

Кстати, на фоне этих событий городской совет Барселоны отобрал у почетного короля Хуана Карлоса I золотую медаль, врученную ему от имени города еще в 1992 году.