Даниил Медведев попал в одну группу с сербом Новаком Джоковичем, представляющим Германию Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Соперниками Андрея Рублева стали испанец Рафаэль Надаль, прошлогодний финалист австриец Доминик Тим и действующий победитель грек Стефанос Циципас.

Медведев и Рублев подошли к Итоговому турниру с разным багажом, поэтому и цели, которые они преследуют в Лондоне, вряд ли совпадут. Медведев провел слабый сезон и удержался в топ-8 во многом благодаря "замороженному" из-за коронавируса рейтингу. И только титул, завоеванный на "Мастерсе" в Париже, вернул его в игру. Благодаря победе над Зверевым в финале (5:7, 6:4, 6:1) в число фаворитов Итогового чемпионата ATP россиянина тут же включил Доминик Тим.

Но напомним, что в прошлом году Медведев не смог выиграть ни одной встречи на групповом этапе. И самым болезненным было поражение от Рафаэля Надаля. За проигрыш в эпичном финале US Open-2019 никто бы не посмел упрекнуть Даниила. Но тут Медведев был своим самым строгим критиком. Он вел 4:0 в решающем третьем сете и имел брейк-пойнты, потом не реализовал матчбол при счете 5:1 и отдал матч - 7:6, 3:6, 6:7. Вот как сам теннисист оценил свой провал: "Я облажался".

- Когда, выступая на таком уровне, ты упускаешь шансы в подобной ситуации, никаким другим словом это описать нельзя, - подчеркнул Медведев в интервью Tennis Majors. - Такие матчи нужно только выигрывать. Но прошлого не изменить, можно лишь чему-то научиться. Таков мой жизненный принцип. Так что я стараюсь думать о настоящем и будущем, где я еще могу все изменить.

5,7 миллиона долларов составляет призовой фонд Итогового турнира

План на предстоящую неделю - взять как минимум один матч. Стартовый поединок, кстати, будет как раз против Зверева. Несмотря на неудачу в Париже, Александр по-прежнему впереди по личным встречам.

- В прошлом году я проиграл в Лондоне все три матча, так что моя задача - одержать хотя бы одну победу в этом году. Это уже будет считаться прогрессом и успехом. Я так для себя решил. С первой же игры хочу продемонстрировать хороший теннис и постараться выиграть как можно больше матчей, - отметил Даниил. - Рад вернуться в Лондон. Ведь сам факт попадания на Итоговый турнир говорит о том, что ты один из лучших игроков сезона. Это уже здорово. В прошлом году все сложилось не совсем так, как я ожидал. Но я получил опыт, что очень важно. В этом вся суть.

Что касается Андрея Рублева, то он дебютант Итогового чемпионата. Но с очень хорошей историей. В этом сезоне он завоевал пять титулов - в Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Соотношение выигранных и проигранных матчей - 40:8. Причем он уже обыгрывал и Тима, и Циципаса, с которыми попал в одну группу. Но в воскресенье начал он с матча против Надаля.

- Естественно, я нервничаю, я ведь впервые оказался в компании всех лучших игроков. Так что мое состояние объяснимо, ведь все мы люди. Но ради этого момента мы играем и каждый день работаем на тренировках, - цитирует Рублева официальный сайт соревнований. - К тому же я здесь не один. Моя команда заряжает меня энергией, дает мотивацию. С такой поддержкой справляться с испытаниями становится проще, потому что чувствуешь себя сильнее.

Матч завершился в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. И Рафа не был в нем безусловным фаворитом. Он сам признал, что "хард" не является его коронным покрытием. А козырь Андрея - его правильный настрой: "Рафа - один из лучших игроков в истории тенниса, поэтому мне нечего терять. Я выйду на корт, чтобы получить удовольствие от игры. Все давление будет оказываться только на него".