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15.11.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Стало ли меньше пробок в мегаполисах

Текст: Сергей Бабкин, Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Несмотря на пандемию, машин на дорогах Москвы стало на 4% больше, чем в довирусные времена, свидетельствуют данные мониторинга центра "Безопасный транспорт" и Центра организации дорожного движения.
Несмотря на то, что в Москве треть работников переведена на удаленку, пробок меньше не стало. Фото: Константин Заваржин Несмотря на то, что в Москве треть работников переведена на удаленку, пробок меньше не стало. Фото: Константин Заваржин
Несмотря на то, что в Москве треть работников переведена на удаленку, пробок меньше не стало. Фото: Константин Заваржин

Даже если сравнивать первую и вторую недели ноября, столичный трафик вырос на 1%. Вроде бы и не так много, но в абсолютных цифрах это плюс 30 тысяч авто. Вкупе с дождями, заморозками, дорожным ремонтом и реконструкцией это каждый вечер дает 8 из 10 баллов в "Яндекс.Пробках". Восьмерка была даже в минувшую пятницу, хотя теплый сезон кончился и дачных пробок уже давно нет.

Фото: iStock
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В пресс-службе департамента транспорта отмечают, что пандемия изменила дорожную стратегию москвичей. Из-за перехода миллиона горожан на удаленку, утренний час пик на дорогах как таковой исчез - в офис же не надо ехать. Количество ежедневных поездок в МЦК и метро по сравнению с сентябрем снизилось почти на 700 тысяч за счет соблюдающих домашний режим студентов и пенсионеров.

А вот в течение дня и вечером люди стали активнее выезжать. И предпочтение стали отдавать индивидуальному транспорту, а не общественному. Хотя Роспотребнадзор заявил, что благодаря дезинфекции "короны" на поверхностях автобусов и поездов нет, многие предпочитают не рисковать.

Еще несколько тысяч москвичей во время пандемии стали планировать поездки на метро вне часа пик. Этому способствует эксперимент "Время ранних": кто заходит в подземку на "фиолетовой" и "розовой" линиях раньше 7.15, получают 50-процентную скидку на проезд. И это уменьшило число пассажиров на этих линиях в час пик на 8 процентов.

Фото: pixabay.com
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В метро Санкт-Петербурга в час пик многолюдно, о пандемии напоминают только маски. Но, по оценкам перевозчика, сейчас трафик на 30% ниже, чем в прошлом году. Метро Петербурга на особый режим работы переходило весной, когда из-за введенных ограничений пассажиропоток упал более чем на 90%. Социальные сети заполонили фото пустых платформ и одиноких пассажиров в вагоне. С начала лета пассажиропоток начал потихоньку восстанавливаться. Похожая ситуация наблюдается и на наземном транспорте. Так, согласно исследованию Центра управления транспортом, в Петербурге сейчас трафик составляет 76% от прошлогоднего.

Стал ли чище воздух в городах

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:

По данным Всемирной метеорологической организации, просто уменьшение производственных и добывающих мощностей дает совсем небольшой эффект снижения концентрации парниковых газов. Небольшое уменьшение было весной, в самый пик пандемии, потом летом снова пошло увеличение. Для того чтобы был заметный эффект, все страны мира должны переходить на энергоэффективные производства, создавать "зеленые технологии". Если говорить о том, уменьшилось ли количество загрязняющих веществ в воздухе, надо понимать, насколько сократился трафик. В Москве, по моим наблюдениям, он сейчас нисколько не сократился. Наоборот, машин стало даже больше, так как люди, которые раньше ездили в метро, сейчас пересели на личные или арендованные машины, чтобы снизить риски заражения ковидом. Поэтому так называемые линейные выбросы (от транспорта) не уменьшились.

Подготовила Ольга Игнатова

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