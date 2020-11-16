Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению

Минобороны РФ сообщило о прибытии в аэропорт Еревана бронетехники и личного состава подразделений миротворческой бригады. Переброску осуществили два борта Ан-124 "Руслан" и 18 самолетов Ил-76.

"В течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы", - со ссылкой на военное ведомство пишет РИА Новости.

Напомним, десятого ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с 12 ноября передовые подразделения российских миротворцев в Нагорном Карабахе приступили к выполнению задач.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в районе миротворческой операции ведется круглосуточный мониторинг обстановки и продолжает действовать режим прекращения огня. При этом командованием миротворческого контингента приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих.