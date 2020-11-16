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16.11.2020 19:04
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки

Текст: Юлия Мякишева

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве школьницы из Асбеста.

- Сегодня судом по ходатайству следователя СКР в отношении гражданина 1980 года рождения, подозреваемого в убийстве 11-летней жительницы Асбеста, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Свердловской области.

Арестован подозреваемый в убийстве волгоградской школьницы

Напомним, ребенок пропал 12 ноября. В тот же вечер мама обратилась в полицию: дочь ушла гулять, но не вернулась к назначенному времени. 15 ноября девочку нашли мертвой.

По версии следствия в день исчезновения с ней заговорил мужчина, который недавно освободился из исправительной колонии и работал теперь в ритуальной службе. Он уговорил ее пойти к нему домой, а там надругался над ней и убил. Как только стемнело, он унес обнаженное тело в кустарники рядом с домом и прикрыл ветками. Подозреваемый дал признательные показания и подтвердил их на проверке. Сейчас назначаются проверки, продолжаются допросы, осмотр место происшествия и другие следственные действия.

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