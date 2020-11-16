Сергей Бурунов рассказал о работе над Call of Duty: Black Ops Cold War

Известный российский актер Сергей Бурунов "Полицейский с Рублевки", "Домашний арест", "Мылодрама") озвучил в новой игре Call of Duty: Black Ops Cold War сразу двух персонажей.

О своей работе он рассказал в небольшом интервью к релизу шутера. Его голосами в проекте говорят советский офицер Дмитрий Беликов и американский спецагент Эмерсон Блэк.

Артист поделился методами подготовки к озвучиванию той или иной роли, а также признался, что увлекается компьютерными играми со школьных лет.

"Call of Duty - культовая игра и, пожалуй, один из величайших шутеров в мире", - подытожил Сергей Бурунов, выбрав PlayStation в качестве основной платформы.

С нашим подробным обзором Call of Duty: Black Ops Cold War можно ознакомиться здесь.