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Сергей Бурунов рассказал о работе над Call of Duty: Black Ops Cold War

Новости
    16.11.2020, 13:36
Текст:   Богдан Бобров
Фото: vk.com/ Call of Duty Фото: vk.com/ Call of Duty
Фото: vk.com/ Call of Duty

Известный российский актер Сергей Бурунов "Полицейский с Рублевки", "Домашний арест", "Мылодрама") озвучил в новой игре Call of Duty: Black Ops Cold War сразу двух персонажей.

Фото: kinopoisk.ru
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О своей работе он рассказал в небольшом интервью к релизу шутера. Его голосами в проекте говорят советский офицер Дмитрий Беликов и американский спецагент Эмерсон Блэк.

Артист поделился методами подготовки к озвучиванию той или иной роли, а также признался, что увлекается компьютерными играми со школьных лет.

"Call of Duty - культовая игра и, пожалуй, один из величайших шутеров в мире", - подытожил Сергей Бурунов, выбрав PlayStation в качестве основной платформы.

С нашим подробным обзором Call of Duty: Black Ops Cold War можно ознакомиться здесь.

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