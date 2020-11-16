Задержан один из подозреваемых в избиении фотографа "Коммерсанта"

Официально информацию об этом пока не прокомментировали в МВД. Именно полицейские ведут расследование этого дела.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщали о возбуждении по факту нападения на Анатолия Жданова уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса РФ "побои".

"По результатам рассмотрения всех материалов дознанием ОМВД России по столичному району Дорогомилово принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ. В настоящее время полицейскими реализуется полный комплекс необходимых мероприятий", - сообщили в столичном главке полиции.

Нападение на фотокорреспондента Анатолия Жданова было совершено 3 ноября, когда он выполнял редакционное задание - снимал вывески пунктов обмена валют, которые вопреки требованиям закона не были сняты.

После того как фотограф завершил работу возле одного из обменников на Кутузовском проспекте, на него напали двое мужчин. Отмечалось, что один из них был одет в форму сотрудника ЧОПа, а другой - в "гражданку". "Они потребовали стереть кадры, на которых был изображен обменный пункт, а затем избили журналиста. Нападению Жданов подвергся дважды", - сообщали в издании.

Нападавшие попытались забрать у фотокорреспондента аппаратуру, но Жданову удалось вырваться и скрыться, перебежав проезжую часть Кутузовского проспекта. После этого он снял побои и обратился в отдел полиции по Дорогомиловскому району.

Медики диагностировали у фотографа многочисленные ушибы лица, ушибленную рану слизистой оболочки рта и другие повреждения. После проведения доследственной проверки полицейские возбудили уголовное дело по статье 116 части 1 УК РФ "нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".

После инцидента корреспондент "РГ" попытался найти тех охранников обменника, но пункт оказался закрыт. В правоохранительных органах рассказывали, что именно эта операционная касса (Кутузовский проспект-18) уже привлекала внимание полицейских по борьбе с экономическими преступлениями. Жители окрестных домов рассказали корреспонденту "РГ", что этот обменник какой-то "мутный", пользуется дурной славой. Здесь постоянно на входе дежурили крепкие парни, по вечерам оттуда регулярно выносили тяжелые, чем-то набитые до упора баулы. Видимо, именно из-за мутных делишек оперкассы охранники и испугались фотографа.