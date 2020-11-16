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16.11.2020 19:48
Рубрика: Происшествия

Задержан один из подозреваемых в избиении фотографа "Коммерсанта"

Текст: Иван Петров
По факту нанесения побоев фотокорреспонденту ежедневной газеты "Коммерсант" Анатолию Жданову возбуждено уголовное дело, один из нападавших уже задержан. "13 ноября в рамках расследования по адресу Кутузовский проспект-18 был задержан 37-летний Роман Московский - житель Раменского района Подмосковья. Он официально числится неработающим. С мужчины взята подписка о невыезде, расследование продолжается", - говорится в сообщении на сайте издания.
Мужчины в форме ЧОПа потребовали удалить фото, а потом начали избивать Анатолия. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Мужчины в форме ЧОПа потребовали удалить фото, а потом начали избивать Анатолия. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Мужчины в форме ЧОПа потребовали удалить фото, а потом начали избивать Анатолия. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Официально информацию об этом пока не прокомментировали в МВД. Именно полицейские ведут расследование этого дела.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщали о возбуждении по факту нападения на Анатолия Жданова уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса РФ "побои".

"По результатам рассмотрения всех материалов дознанием ОМВД России по столичному району Дорогомилово принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ. В настоящее время полицейскими реализуется полный комплекс необходимых мероприятий", - сообщили в столичном главке полиции.

Нападение на фотокорреспондента Анатолия Жданова было совершено 3 ноября, когда он выполнял редакционное задание - снимал вывески пунктов обмена валют, которые вопреки требованиям закона не были сняты.

После того как фотограф завершил работу возле одного из обменников на Кутузовском проспекте, на него напали двое мужчин. Отмечалось, что один из них был одет в форму сотрудника ЧОПа, а другой - в "гражданку". "Они потребовали стереть кадры, на которых был изображен обменный пункт, а затем избили журналиста. Нападению Жданов подвергся дважды", - сообщали в издании.

Нападавшие попытались забрать у фотокорреспондента аппаратуру, но Жданову удалось вырваться и скрыться, перебежав проезжую часть Кутузовского проспекта. После этого он снял побои и обратился в отдел полиции по Дорогомиловскому району.

Медики диагностировали у фотографа многочисленные ушибы лица, ушибленную рану слизистой оболочки рта и другие повреждения. После проведения доследственной проверки полицейские возбудили уголовное дело по статье 116 части 1 УК РФ "нанесение побоев лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".

Фото: Владимир Аносов
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После инцидента корреспондент "РГ" попытался найти тех охранников обменника, но пункт оказался закрыт. В правоохранительных органах рассказывали, что именно эта операционная касса (Кутузовский проспект-18) уже привлекала внимание полицейских по борьбе с экономическими преступлениями. Жители окрестных домов рассказали корреспонденту "РГ", что этот обменник какой-то "мутный", пользуется дурной славой. Здесь постоянно на входе дежурили крепкие парни, по вечерам оттуда регулярно выносили тяжелые, чем-то набитые до упора баулы. Видимо, именно из-за мутных делишек оперкассы охранники и испугались фотографа.

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