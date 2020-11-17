Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.11.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage стал на шаг ближе к серийному производству

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Впервые прототип нового поколения Kia Sportage были замечены в Европе: кроссовер вышел на новый этап испытаний - трассой Нюрбургринг.

Фото: Пресс-служба Kia.
Kia рассказала, чем порадует россиян в 2021 году

Новый Kia Sportage делит платформу с Hyundai Tucson четвёртого поколения, а поэтому и силовые агрегаты у моделей будут одинаковыми.

Прототип, сфотографированный на Северной петле, имел наклейку на заднем стекле, которая говорит о том, что автомобиль оснащён гибридной установкой.

Очевидцы подтверждают, что в момент начала движения звука мотора не было слышно, он проявлялся лишь при прохождении круга.

Ранее сообщалось, что дебют Kia Sportage нового поколения должен был состояться в 2020 году, однако премьеру модели отложили до апреля следующего года.

В России Sportage актуальной генерации можно купить начиная от 1 544 900 рублей. По итогам десяти месяцев продаж в 2020 году был реализован 23 051 экземпляр модели, таким образом, корейский кроссовер занимает пятую строчку в списке самых продаваемых SUV в России.

Фото: www.carscoops.com
#Kia