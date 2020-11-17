Новый Kia Sportage стал на шаг ближе к серийному производству

Впервые прототип нового поколения Kia Sportage были замечены в Европе: кроссовер вышел на новый этап испытаний - трассой Нюрбургринг.

Новый Kia Sportage делит платформу с Hyundai Tucson четвёртого поколения, а поэтому и силовые агрегаты у моделей будут одинаковыми.

Прототип, сфотографированный на Северной петле, имел наклейку на заднем стекле, которая говорит о том, что автомобиль оснащён гибридной установкой.

Очевидцы подтверждают, что в момент начала движения звука мотора не было слышно, он проявлялся лишь при прохождении круга.

Ранее сообщалось, что дебют Kia Sportage нового поколения должен был состояться в 2020 году, однако премьеру модели отложили до апреля следующего года.

В России Sportage актуальной генерации можно купить начиная от 1 544 900 рублей. По итогам десяти месяцев продаж в 2020 году был реализован 23 051 экземпляр модели, таким образом, корейский кроссовер занимает пятую строчку в списке самых продаваемых SUV в России.