Суды начали рассматривать дела о незаконных увольнениях в пандемию

В районные суды Петербурга стали поступать иски граждан, которые были уволены в весенний разгул пандемии. Тогда рынок охватила паника, некоторые компании расставались с сотрудниками, допуская вопиющие нарушения Трудового кодекса. Сложно ли работникам добиться справедливости, выясняла корреспондент "РГ".

На днях Дзержинский районный суд Петербурга восстановил в правах двух сотрудниц юридической фирмы, которых уволили в конце апреля. По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, работодатель расстался с сотрудницами, использовав пункт 7 части 1 статьи 83 ТК РФ, который подразумевает увольнение в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств.

Правда, несмотря на все вызовы пандемии, чрезвычайная ситуация в стране не объявлялась, поэтому Дзержинский районный суд пришел к выводу, что формулировка и дата увольнения сотрудниц должны быть изменены и девушкам должны вернуть зарплату за вынужденный прогул.

Увольняли сотрудников через пункт о чрезвычайных обстоятельствах еще шесть работодателей из Петродворцового и Центрального районов Петербурга. Правда, получив исковые заявления, компании поспешили выполнить требования сотрудников и заключили с ними мировые соглашения.

Успешно сотрудники взыскивают деньги, недополученные при переводе на "удаленку", за простой и даже компенсируют моральный вред. Причем, как отмечают опрошенные "РГ" юристы, процесс подачи исковых заявлений только начался, люди только собрали документы и нашли адвокатов.

Дмитрий Першин, юрист Единого центра защиты, приводит пример из практики: женщина два года работала поваром, в середине мая ее уволили за прогул. Причем на тот момент кафе, где она трудилась, не работало вообще. В суде женщина смогла доказать незаконность увольнения и взыскала всю причитающуюся ей зарплату.

- К нам также обращалась работница ИП, которая не получила те деньги, которые государство выплатило бизнесу для обеспечения сотрудников МРОТ. Работодатель сказал: "Это деньги на мои расходы", - рассказывает Дмитрий Першин.

Правда, такие аргументы используют в основном в недобросовестных компаниях.

- На сегодняшний день большинство организаций понимают, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя одним днем практически невозможно, необходимо соблюсти процедуру, заранее подготовить документы, подтверждающие обоснованность увольнения. Кроме того, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя бремя доказывания законности увольнения ложится на работодателя, - говорит Ольга Новикова, юрист по трудовому праву компании ANCOR. Поэтому крупные компании при необходимости расстаться с сотрудниками предпочитали либо уговаривать людей написать заявления по собственному желанию, либо расторжение трудового договора проходило по соглашению сторон. Если работодатель не выполнил какие-то свои обязательства, то при таких увольнениях сотрудникам сложно доказать свою правоту.

Эксперты призывают граждан не сдаваться и, если их права нарушены, как можно быстрее обращаться в надзорные ведомства или в суд

В принципе, у сотрудника, которого уволили "по беспределу", есть три варианта восстановить справедливость: можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или подать в суд. Опрошенные "РГ" юристы говорят, что эффективны все пути, причем с большой вероятностью экс-работнику удастся доказать свою правоту. Разница лишь в том, что при жалобах в трудинспекцию или прокуратуру гражданину достаточно написать заявление в электронную приемную, предоставить документы, а дальше уже разберутся в ведомствах. Судиться же придется самостоятельно. А на это потребуется минимум 30 тысяч рублей за одну инстанцию, изыскать деньги человеку, который внезапно потерял заработок, попросту неоткуда.

Управляющий партнер адвокатской конторы "Бородин и Партнеры" Сергей Бородин говорит, что в таких случаях гражданам не стоит пренебрегать бесплатной юридической помощью, она положена многим категориям льготников.

Если незаконно уволенных несколько, то можно объединить усилия и нанять одного адвоката, в таком случае плата за юридические услуги будет вполне подъемной даже для людей в сложной материальной ситуации.

Максим Барашев, управляющий партнер юридической фирмы BBNP, говорит, что самая проблемная сфера - это компании с серыми зарплатами, именно там с сотрудниками не церемонились. Но доказать нарушения сложно, поэтому люди предпочитают ждать выплат от работодателя до последнего. Обычно в юридические фирмы обращаются люди с достаточно высокими белыми зарплатами, им есть ради чего бороться.

Эксперты сходятся во мнении: выигрыш в суде - это лишь первый этап, деньги с работодателя еще надо как-то получить, а это сложно, если контора ушла с рынка. Павел Катков, владелец юридической компании "Катков и партнеры", говорит, что если компания прекратила свою деятельность и все активы выведены, большого смысла бороться дальше нет. Конечно, если компанию бросили бывшие бенефициары, можно попробовать добиться уголовного преследования предпринимателей, но это уже задача совсем иного уровня сложности, нежели трудовой спор. Также нужно понять, было ли банкротство и как оно проходило. Если процедура запущена, работник может претендовать на включение в список кредиторов, говорит Катков.

Но здесь все зависит от суммы, если сотрудник жил от зарплаты до зарплаты, то он рискует на адвокатов потратить больше, чем отсудить, тем более что, если фирма канула в Лету, взыскание может занять годы.

Тем не менее эксперты призывают граждан не сдаваться и, если их права нарушены, как можно быстрее обращаться в надзорные ведомства или в суд. Тогда есть шанс, что работодатель-нарушитель не успеет исчезнуть из правового поля и ему придется выполнить свои обязательства перед сотрудником.