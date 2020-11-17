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17.11.2020 04:52
Рубрика: В мире

Власти Джорджии обнаружили более 2,5 тысяч неучтенных голосов избирателей

Фото: AP Photo/Brian Inganga Фото: AP Photo/Brian Inganga
Фото: AP Photo/Brian Inganga

Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия выявил свыше 2,6 тысячи неучтенных голосов в одном из округов. Об этом пишем местная газета Atlanta Journal-Constitution.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Обнаруженные бюллетени могут помочь президенту США Дональду Трампу сократить разрыв от кандидата от демократов Джо Байдена. На данный момент, по информации телеканалов, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тысяч голосов, пишет РИА Новости.

Сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил, что это был не технический сбой, и призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени. Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, состоявшихся третьего ноября. Подсчет голосов все еще продолжается и победитель официально не объявлен.

Напомним, Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В противном случае - это пустая трата времени, написал американский лидер в Twitter.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что результаты прошедших выборов главы Соединенных Штатов были подтасованы. Генеральный прокурор страны Уильям Барр постановил федеральным прокурорам провести по всем штатам расследования заявлений о возможных нарушениях.

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