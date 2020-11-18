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18.11.2020 09:08
Рубрика: В мире

Индия готовится к испытаниям российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A
Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A

На следующей неделе в Индии приступят к испытаниям "Спутника V" - российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет The Times of India.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"Мы возлагаем большие надежды на препарат. Успех клинических испытаний второй и третьей фаз приблизит возможность взять ситуацию с заболеваемостью в стране под контроль и начать производство необходимых для вакцинации доз лекарства", - приводит РИА Новости слова главы индийской целевой группы по борьбе с COVID-19 Винода Пола.

Вакцина "Спутник V" разработана учеными центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа. Заявки на приобретение российской вакцины направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее сообщалось о том, что производить лекарство будет у себя Южная Корея. В планах выпускать 150 миллионов доз вакцины в год. А первой страной ЕС, где произведут "Спутник V", станет Венгрия. В январе 2021 года поставки российской вакцины начнутся в Венесуэлу

В мире Юго-Восточная Азия Индия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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