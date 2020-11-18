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Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка

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    18.11.2020, 01:59
Текст:   Козьма Лоханкин

В Театре Романа Виктюка рассчитывают провести прощание с ним 20 ноября. Предполагается, что оно пройдёт в здании самого театра.

Представители театра надеются, что им позволят провести панихиду в открытом формате - с учётом эпидемиологической ситуации.

"Ждем информацию и по формату, и по времени, и по дате", - приводит ТАСС слова пресс-атташе театра.

Народный артист РФ Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в субботу от тромбоэмболии. В конце октября он заболел коронавирусом.

Тело режиссёра - в соответствии с его волей - будет захоронено на родине, во Львове, где находится семейный склеп.

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