Названы предварительные дата и место похорон Романа Виктюка

В Театре Романа Виктюка рассчитывают провести прощание с ним 20 ноября. Предполагается, что оно пройдёт в здании самого театра.

Представители театра надеются, что им позволят провести панихиду в открытом формате - с учётом эпидемиологической ситуации.

"Ждем информацию и по формату, и по времени, и по дате", - приводит ТАСС слова пресс-атташе театра.

Народный артист РФ Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни в субботу от тромбоэмболии. В конце октября он заболел коронавирусом.

Тело режиссёра - в соответствии с его волей - будет захоронено на родине, во Львове, где находится семейный склеп.