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18.11.2020 03:56
Рубрика: В мире

Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Об увольнении главы агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Кребса сообщил президент США Дональд Трамп.

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"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности на выборах-2020 были крайне недостоверными, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество. Поэтому он освобожден от занимаемой должности", - пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter американского лидера.

Ранее Дональд Трамп пригрозил подачей "крупных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших выборов главы государства. Они, напомним, состоялись в США третьего ноября. Американские СМИ поспешили объявить о лидерстве Байдена, однако Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. Подсчет голосов продолжается.

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