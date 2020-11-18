В Белорусском госуниверситете устроили целое кукольное представление

Желанницы, зерновушки, охранницы... Более 50 кукол, выполненных в самых разных техниках, представлены на выставке белорусской куклы. Она открылась в музее белорусской традиционной культуры на филологическом факультете БГУ. Экспозиция приурочена к Дню белорусской куклы, который с 2010 года отмечается 16 ноября.

Замдекана по научной работе Татьяна Мальцевич и профессор кафедры белорусской литературы и культуры Ирина Казакова - вдохновители выставки. Александр Кушнер

- Кукла - важное явление в культуре разных народов. Игрушка, забава - это ее вторичная роль, - встречает нас руководитель музея доктор филологических наук, профессор Ирина Казакова. - В первую очередь их делали для ритуально-обрядовых целей.

Ирина Валерьевна показывает одну из самых популярных у восточных славян кукол - зерновушку. В нее насыпали зерно и хранили в доме целый год, чтобы было благополучие, здоровье и, конечно, хороший урожай. А вот свадебный оберег - две фигурки в белых одеждах, их дарили молодоженам. Отдельная история про кукол-желанниц.

- Мамы их делали для дочерей. Верили: если фигурке нашептать желание и спрятать под подушкой, желанница его обязательно исполнит.

Современные студенты с удовольствием посещают мастер-классы по изготовлению кукол. По технике изготовления их называют лоскутницы - сделанные из лоскутков. При этом кусочки ткани обязательно нужно рвать руками с хорошими мыслями. Так фигуркам передается энергия любви, добра, заботы. Есть ответ и на вопрос, почему обрядовые куклы изготавливались без лица. Собеседница объясняет: чтобы в них не вселялись злые духи.

На выставке представлены нитинки, мотанки, куклы из льна, дерева, керамические... Ирина Валерьевна берет одну из куколок-колокольчиков, звонит - так отгоняли злые силы.

- А знаете, почему много кукол делали из соломы? Люди верили, что после сбора урожая солома сохраняет в себе энергию солнца и земли. Поэтому фигурки из этого материала считались очень мощным оберегом, который защищает всю семью.

Как председатель Союза женщин БГУ, Ирина Казакова отмечает, что в белорусской кукольной традиции важное место занимает именно женский образ, особенно изображение матери с ребенком на руках. Хотя на выставке представлены и куклы-мужчины: гончар, пастух, дударь… Изучая фигурки, можно проследить основные черты национального характера: трудолюбие, гостеприимство, доброжелательность, сохранение традиций.

Первую куклу профессор Казакова привезла в 1994 году, когда с семьей отправилась на отдых в Болгарию. А сейчас их в коллекции уже более 360, из самых разных стран.

Современные белорусские мастера продолжают изготовление кукол в национальных костюмах - они тоже представлены в экспозиции.

- Ведь если не узнаешь, не полюбишь, - Ирина Казакова убеждена, что этот культурный опыт обязательно нужно передать следующим поколениям.

Кстати

Посетить выставку можно и в виртуальном формате - на сайте Союза женщин БГУ (unionwomen.bsu.by).