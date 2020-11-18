В ОДКБ заявили о снижении уровня международного сотрудничества в сфере безопасности

Острый дефицит доверия и стабильности, который испытывает мировое сообщество, по словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, является одной из основных характеристик современности. Он подчеркнул, что проблемы, вызванные пандемией COVID-19, снизили и уровень международного сотрудничества в сфере безопасности.

Эту актуальную проблему генсек организации затронул на встрече секретарей советов безопасности государств - участниц СНГ. Она прошла 18 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщил источник в ОДКБ.

Столь негативные процессы, акцентировал Зась внимание своих коллег, происходят "в условиях обострения борьбы за мировые ресурсы и рынки, демонтажа сложившейся в последние десятилетия международной системы контроля над вооружениями, девальвации международного права и общепризнанных норм". И как результат, констатировал он, наблюдается "рост вооруженных конфликтов, массовых противоправных действий, проявлений терроризма".

В этой связи Зась указал на тот факт, что динамика развития обстановки в регионе коллективной безопасности ОДКБ определяет необходимость постоянного развития механизмов сотрудничества по линии противодействия современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму. Дело в том, пояснил он, что "ухудшение в экономической сфере и снижение уровня жизни миллионов людей по всей планете вследствие карантинных мер создает дополнительные возможности для вербовки новых рекрутов, используя при этом различные современные информационно-коммуникационные технологии".

Генеральный секретарь ОДКБ поддержал идею синхронизации антитеррористических мер в формате СНГ, ОДКБ, ШОС, высказанную главой МИД России Сергеем Лавровым на прошедшем в мае заседании СМИД ОДКБ. "Сейчас мы собираем предложения по практическому наполнению этого процесса", - сообщил он.

Резюмируя свое выступление, Станислав Зась дал понять, что в нынешних условиях деятельность ОДКБ "сосредоточена на совершенствовании механизмов коллективной безопасности с учетом современных реалий и прогнозируемого развития международной обстановки".