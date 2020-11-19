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19.11.2020 13:40
Рубрика: Дороги

В ЦОДД призвали автомобилистов не выезжать в город на летней резине

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Водителям, не переобувшим свой транспорт на зимнюю резину, не рекомендовали выезжать на дороги в Москве из-за гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: iStock
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"Мокрый снег и ледяной дождь, прошедшие в столице в ночь со среды на четверг, оставили на дорогах гололедицу и снежный накат. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП Просим водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать сегодня на дороги общего пользования", - сообщили в ЦОДД.

Специалисты призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, чтобы машина не потеряла управление.

Как добавили в пресс-службе, ситуационный центр организации следит за ситуацией на дорогах: при необходимости управляет светофорами, выводит оперативную информацию на табло, а также передает оперативным службам информацию о ДТП и происшествиях. Автомобилистам на дороге помогают 27 экипажей "Дорожного патруля".