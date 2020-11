Китайские компании будут налаживать более тесные партнерские отношения с организациями, участвующими в инициативе "Один пояс, один путь", чтобы максимально использовать поддержку государства как в торговле товарами, так и в прямых иностранных инвестициях, говорят эксперты и руководители компаний.

Ожидается, что это поддержит усилия многих регионов по достижению экономического и социального процветания, говорит исследователь Китайского центра международных экономических обменов в Пекине Чжан Юнцзюнь.

Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая в экономики стран, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь", выросли за год почти на 30 процентов и составили за первые девять месяцев года более 13 миллиардов долларов. Это помогло поддержать доверие к таким рынкам и поддержать их долгосрочный экономический рост, о чем свидетельствуют данные министерства коммерции.

Инвестиции китайских компаний, включая государственные, в рынки стран инициативы "Один пояс, один путь" составили 16,5 процента от общего объема исходящих прямых инвестиций страны. Доля выросла на 4,1 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Корпорация China Energy Investment Corp ранее заявила, что блок N 2 ее проекта по выработке электроэнергии на угле, включающего два блока мощностью 1050 МВт на острове Ява, Индонезия, успешно прошел 168-часовой тестовый запуск в конце сентября. Проект представляет собой крупнейшую зарубежную угольную электростанцию с точки зрения ее мощности, построенную китайской компанией с использованием интеллектуальной собственности Китая.

Вице-президент China Energy Ван Шуминь говорит, что основные показатели проекта по охране окружающей среды также являются самыми передовыми в Индонезии. По словам Вана, эта высокоэффективная и экологически чистая электростанция, инвестированная, построенная и эксплуатируемая компанией China Energy, обладает самой большой мощностью, самыми высокими параметрами и самыми передовыми технологиями в Индонезии. Общий объем инвестиций в проект в провинции Бантен составляет более 1,88 миллиарда долларов, а общая установленная мощность достигает 2100 МВт (1050 МВт х 2). Когда проект будет полностью запущен, годовая выработка электроэнергии составит около 15 миллиардов киловатт-часов, что, как ожидается, улучшит энергоснабжение и будет стимулировать экономический рост в стране.

Чтобы помочь в развитии инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии "Индонезия - морская ось мира" (Global Maritime Fulcrum) - грандиозного морского видения Индонезии как "глобальной морской точки опоры" - проект предоставил около 110 миллионов долларов в виде налогов и создал более 3000 рабочих мест для местного населения во время строительства.

Такие китайские компании, как Power Construction Corp of China и China Communications Construction Co Ltd, начали организовывать чартерные рейсы для перевозки экспертов и рабочих за границу для поддержки местной инфраструктуры и экономического развития. В последние месяцы они также заключили новые сделки на рынках стран инициативы "Один пояс, один путь".

Компания China Railway Construction Corp Ltd (CRCC) в сентябре подписала соглашение о строительстве автомобильной дороги Москва - Казань. Этот проект стоимостью около 763 миллионов долларов является первым в России контрактом о строительстве национальной автомагистрали, заключенным с китайской компанией. Автомагистраль начнется в Москве, пройдет через Владимирскую и Нижегородскую области и достигнет Казани - шестого по величине города России. После завершения строительства время в пути между Москвой и Казанью будет сокращено с нынешних 12 до шести с половиной часов.

729-километровое шоссе состоит из восьми участков. Компания CRCC отвечает за 107-километровый участок. Работы включают в себя обследование и проектирование, строительство земляного полотна и тротуаров, водопропускных труб и мостов, а также строительство таких вспомогательных сервисных объектов, как платные станции и заправочные станции, сказал Ван Лисинь, вице-президент компании, штаб-квартира которой находится в Пекине. По словам Вана, после ввода шоссе в эксплуатацию время транспортировки между Китаем, Центральной Азией и Европой значительно сократится. Это будет способствовать дальнейшему экономическому росту стран и регионов, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь".

Ван Хунъи, старший научный сотрудник Института Западной Азии и Африки, который является частью Академии общественных наук Китая в Пекине, говорит: "Инициатива "Один пояс, один путь" предлагает новый импульс для восстановления мировой экономики после меняющейся глобальной ситуации и растущей неопределенности. Улучшение инфраструктуры, транспорта, здравоохранения и цифрового производства не только восстановит развивающуюся силу мировой экономики, но и откроет новые возможности для партнерства между отечественными и глобальными компаниями".