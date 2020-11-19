Роспотребнадзор: Недостатка тест-систем на коронавирус в России нет

Недостатка тест-систем на коронавирус в России нет, результаты анализа должны быть известны в течение 48 часов. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

"Сегодня нет проблем с тест-системами для проведения исследований на наличие антигена", - заверила Анна Попова.

Кроме того, она призвала россиян не посещать общественные места без крайней необходимости.

По данным оперативного штаба, в четверг в России выявлено 23 610 новых случаев COVID-19.