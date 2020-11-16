Роспотребнадзор предписал проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов

Так, в документе указывается, что срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Подтвержденным случаем COVID-19 считается любой случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющим антиген возбудителя.

Пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, теперь можно будет выписывать домой из стационара после получения одного отрицательного теста на COVID методом ПЦР, а не двух. Если же тест окажется положительным, то повторный анализ возможен не ранее чем через три дня. На амбулаторное лечение из стационара могут выписать пациента с легкой формой заболевания до получения отрицательного теста только в случае, если у него есть возможность проживать дома в отдельной комнате. Если человек проживает в коммунальной квартире, общежитии или снимает номер в отеле, ему придется проходить курс лечения в стационаре или обсерваторе.

Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус для возвращения на работу или учебу: при отсутствии симптомов заболевания им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции - дома либо в обсерваторе.