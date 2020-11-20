Как межведомственное взаимодействие работает на оборону России

Новости

В России появится соцсеть для школьников и учителей 15:31
Рособрнадзор оценил компетенции учителей начальной школы и директоров 15:25
Лукашенко обнаружил в Киеве и Варшаве логово ЦРУ 15:22
Военные строят в Крыму новый гидрологический комплекс 15:13
Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 15:00
Рубрика: Власть

Как межведомственное взаимодействие работает на оборону России

Текст: Юрий Гаврилов
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, как действующая в России уже семь лет система межведомственного взаимодействия помогает укреплять безопасность страны и решать проблемы ее граждан.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Мизинцева, серьезным экзаменом для проверки эффективности этой системы в оборонной сфере стали стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Генерал напомнил, что помимо военных в них были задействованы 160 органов исполнительной власти различных уровней - в три раза больше, чем на аналогичных маневрах "Кавказ". "Всего было отработано более 380 совместных задач. Учения также стали площадкой межгосударственного взаимодействия. В них приняли участие восемь иностранных государств, своих наблюдателей направили пять стран", - отметил генерал в своем выступлении на прошедшей в пятницу VI межведомственной научно-практической конференции.

Фото: Информцентр НАК
На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита

Он также напомнил, что в рамках стратегического сдерживания в районах Мирового океана Военно-морской флот России совместно с территориальными органами ФСБ, МВД, ФСИН и Росгвардии провел в акваториях трех океанов и десяти морей оперативные учения межвидовой группировки сил "Океанский щит - 2020". "В рамках обеспечения мобилизационной готовности государства и Вооруженных сил в 2020 году привлечение федеральных и региональных органов власти на стратегические, командно-штабные и комплексные мобилизационные учения выросло на 21 и 9 процентов соответственно. Успешно решены совместные задачи по обеспечению мобилизационного развертывания войск, планированию и ведению территориальной обороны", - сделал вывод Мизинцев.

Еще раз к защите наших интересов на море он вернулся, когда речь зашла, в частности, о возвращении на родину российских моряков. Генерал сказал, что благодаря отлаженной системе взаимодействия Минобороны, МИДа и Минтранса удалось освободить 81 гражданина РФ, которые были в составе экипажей задержанных в иностранных портах судов, и 15 наших моряков, находящихся в руках пиратов.

Мизинцев рассказ еще об одной важнейшей составляющей такой межведомственной работы. По его словам, рабочей группой представителей Минобороны, МИДа, Минздрава, ФСБ, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка из Сирии в Россию возвратили уже 129 детей, переживших ужасы войны. К этому надо добавить, что Межведомственный координационный штаб, созданный на базе нашего военного ведомства, содействовал возвращению на родину свыше 2 миллионов сирийских граждан.

Отдельная тема - взаимодействие при реализации крупных экономических проектов. Подробно на ней Мизинцев не останавливался, но один пример такой успешной работы привел. По его словам, в рамках строительства газопровода "Северный поток" совместно с Минтрансом и Росморречфлотом была успешно выполнена стратегическая задача по обеспечению безопасного перехода трех судов общества "Газпромфлот" из Находки в Балтийск.

Фото: пресс-служба Сарапульского электрогенераторного завода
Форум "Армия-2020" доказал востребованность продукции СЭГЗ

Генерал также напомнил, что совместно с Русским географическим обществом военные провели четыре научно-исследовательских экспедиции по сохранению памяти об исторических фактах Великой Отечественной войны и увековечиванию подвигов русского народа в Арктике. Вывезено для реставрации 12 экспонатов, благоустроено три воинских мемориала. А в ходе совместной российско-сирийской археологической экспедиции в акватории города Тартус и острова Арвад были обнаружены 72 подводно-археологических артефакта.

Традиционно важным полем межгосударственных и межведомственных отношений Мизинцев назвал международный военно-технический форум "Армия". По итогам его работы в 2020 году предприятия оборонно-промышленного комплекса с иностранными партнерами подписали контракты на сумму 1 триллион 160 миллионов рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года.

Эффективной площадкой для развития межведомственного взаимодействия являются и Армейские международные игры. "В этом году количество участников от федеральных органов исполнительной власти выросло до 35, а сборные команды МЧС и Росгвардии впервые приняли участие в международном этапе игр, - отметил Мизинцев. - Расширяется и география игр, уже 14 регионов на высоком организационном уровне встречали участников соревнований".

По словам генерала, взаимодействие ведущих научно-исследовательских организаций, передовых вузов страны и предприятий ОПК на научно-исследовательской базе технополиса "ЭРА" позволяет последовательно наращивать научно-технический потенциал Вооруженных сил. "В этом году еще 81 предприятие и организация приняли активное участие в совместных научных исследованиях, разработано и внедрено 66 рационализаторских предложений, успешно завершены 21 научно-исследовательская работа по шестнадцати направлениям научных исследований", - привел статистику начальник Национального центра управления обороной РФ.

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военные с чиновниками будут общаться через закрытый "Портал"

На конференции он сообщил новость, которая наверняка порадует многих. Минобороны во взаимодействии с Минобрнауки и Минцифры завершает создание ведомственной электронной библиотеки. "Уже сейчас учащиеся вузов получили доступ к более чем 50 миллионам изданий крупнейших российских электронных ресурсов, что в 1,2 раза превышает фонды Цифровой публичной библиотеки США", - сказал Мизинцев.

Он также подчеркнул, что межведомственное взаимодействие помогает развивать медицину, успешно бороться с инфекциями - от тифа до COVID-19, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, более двухсот лет осваивать Арктику и Заполярье.

Но главное, что такое сотрудничество позволяет эффективно развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс, совершенствовать инфраструктуру регионов страны и укреплять оборону России, что является ключевым элементом обеспечения ее суверенитета во всех сферах.

Власть Безопасность Правительство МВД Правительство Росгвардия Правительство МИД Правительство ФСБ Правительство Минтранс Правительство Минздрав Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Кремль раскрыл повестку саммита G20 с участием Путина
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
Минобороны: В Карабах вернулись более 4 тысяч беженцев
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно