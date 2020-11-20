Умер шестой отравившийся антисептиком житель Якутии

В Якутии количество погибших от отравления антисептиком увеличилось до шести человек. Об этом со ссылкой на Следственное управление СК России по региону сообщает ТАСС.

Ранее было известно о пяти умерших. У шестого пострадавшего перед смертью резко ухудшилось состояние.

Напомним, 18 ноября этого года компания из девяти человек выпивала спиртосодержащие напитки, среди которых был антисептик, в селе Томтор Таттинского района Якутии. На следующий день после застолья у себя дома скончалась 41-летняя женщина, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении. Еще два человека 28 и 69 лет скончались сегодня. Трое живы и находятся под наблюдением врачей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Проверку начала прокуратура Таттинского района. Также расследование проводит Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что пятилитровую канистру антисептика для обработки рук со спиртосодержащим веществом селяне купили в местном магазине. Остаток антисептика из магазина изъяли для экспертизы.