В Приморье подсчитали предварительный ущерб от "ледяного шторма"

По предварительным подсчетам ущерб от разгула стихии в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей. Цифру озвучила первый вице-губернатор - председатель правительства края Вера Щербина.

По ее словам, задействованы все силы и ресурсы для ликвидации последствий непогоды.

"Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги. Для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью", - отметила она.

К восстановительным работам привлекли сотрудников МЧС, волонтеров, которые готовы помогать энергетикам и коммунальщикам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас речь идет о привлечении дополнительно уже 200 человек - это люди, которые в основное время работают на других участках, например, в лесном хозяйстве", - сказала она.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. По состоянию на утро пятницы в крае без электричества оставались почти 170 тысяч человек. Аварии устраняли всю ночь, но непогода тут же приводила к новым. Тысячи домов во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение.

В разных районах Владивостока на время прохождения снежного циклона откроют пункты временного размещения. Ими могут воспользоваться горожане, которым нужна помощь. Пункты организуют в необходимом количестве в разных районах города, там будет организован обогрев. По словам Веры Щербины, будут развернуты полевые кухни.

Примгидромет уже назвал сложившуюся в Приморье погодную ситуацию аномальной. Была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет, отметил начальник Примгидромета Борис Кубай.