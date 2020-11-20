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20.11.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии вынесли приговор тете, искалечившей семилетнюю племянницу

Текст: Алена Ларина (Магас)

Вынесен приговор жительнице Ингушетии Макке Ганиевой и ее сожителю Исе Марзиеву по громкому делу о систематических побоях и увечьях, нанесенных ими семилетней девочке. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК РФ.

Тюменку заподозрили в издевательствах над детьми на камеру

О жутких издевательствах над ребенком, жившим в семье родной тети, стала известно летом прошлого года, когда девочка была доставлена в республиканскую детскую клиническую больницу с тяжелыми травмами, переломами и ожогами.

На следующий день ее отправили на лечение в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где маленькая пациента пробыла несколько месяцев. Врачи были вынуждены ампутировать ей из-за гангрены часть правой руки.

В бесчеловечном отношении к ребенку заподозрили его тетю и ее гражданского мужа, у которых было двое собственных малолетних детей. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

Следствие выяснило, что почти год девочка, родители которой были в разводе, жила в городе Сунжа в семье родственницы и постоянно подвергалась побоям, унижениям и даже пыткам. В итоге ее здоровью был нанесен непоправимый урон.

Ганиева и Марзиев были заключены под стражу как подозреваемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью по предварительному сговору.

Сунженский районный суд посчитал их вину доказанной, приговорив Ганиеву к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Марзиева - к двум с половиной годам колонии строгого режима.

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