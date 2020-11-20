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20.11.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустила удлиненную Corolla

Текст: Михаил Азнавуров
Toyota Allion. Фото: www.autohome.com.cn Toyota Allion. Фото: www.autohome.com.cn
Toyota Allion. Фото: www.autohome.com.cn

Toyota Corolla нынешнего поколения E210 до сих пор выпускалась в двух вариантах: "стандартном" для глобального рынка - с колесной базой 2700 мм и "укороченном" для японского рынка - с базой 2640 мм. Теперь же появилась еще и удлиненная версия: у нее расстояние между центрами осей - 2750 мм.

Фото: скриншот с youtube.com
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Удлиненную Corolla представили сразу в двух модификациях на Международном автосалоне в Гуанчжоу, их будут делать и продавать в Китае.

Машины не носят имя Corolla: одна называется Levin GT, вторая - Allion. Весь прирост в колесной базе - на пользу задним пассажирам, у них стало больше места для ног. Как следствие у моделей используются собственные задние двери.

Обе модификации будут выпускать только в кузове седан. Между собой машины различаются экстерьером. Levin GT по оформлению кузова повторяет обычный Corolla Levin для китайцев, а вот Allion имеет собственные фары, фонари и бамперные группы.

Levin GT станет выпускать совместное предприятие GAC-Toyota, Allion - FAW-Toyota. Машины будут оснащаться 2,0-литровым бензиновым мотором и вариатором. Они займут нишу между стандартной Corolla и бизнес-седаном Camry. Авто должны заинтересовать корпоративных клиентов и таксопарки. За пределами Китая удлиненные Corolla продавать не планируют.

Напомним, обычная Toyota Corolla стоит в России сейчас от 1 367 000 рублей. Машина доступна с механической коробкой передач или вариатором.

Фото: www.autohome.com.cn
#Toyota